Le finistère franchit le cap des 1000 fermes bio !



Le département est le premier en Bretagne à dépasser cette barre symbolique. Aujourd'hui, près d’une ferme sur 6 dans le département respecte désormais le cahier des charges biologique. De plus en plus d'éleveurs et de maraîchers conventionnels entament leur transition vers le bio, et celà réjouit forcément Nolwenn Virot, Président du Groupement des Agriculteurs Bio du finistère.