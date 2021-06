Le FitDays Mgen : 424 enfants ont participés au triathlon

Ce 17 juin 2021, le FitDays Mgen a planté son décor dans le parc Wunsiedel à Mende et a fait un succès total avec 424 enfants inscrits sur le village initiation au triathlon et au sport-santé. 277 sont venus avec leurs professeurs des écoles et 47 sur le petit temps réservé au public en fin de journée. Les parents se sont mobilisés pour amener leurs enfants et c'est vraiment chouette.

30 participants étaient encore présents à 20h30 pour participer au Relais du Coeur, cet aquathlon enfant - parent totalement gratuit.

23 enfants ont ensuite confirmé leur qualification en finale régionale le 12 juillet prochaine à la Salvetat sur Agoût. Là cela sera du sérieux puisqu'ils affronteront dans leur catégorie d'âge les enfants sélectionnés à Vauvert, à Frontignan, à Bagnères de Bigorre, à Pamiers, à Nages et La Salvetat sur Agoût. Il faudra être 1er de sa catégorie (âge et sexe) pour figurer parmi les 14 enfants qui gagneront leur place en finale nationale le 13 juillet.

Carole Viala est la cré&atrice , et directrice des FitDDays Mgen