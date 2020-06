Le flash belge du 12 juin

- Les statues de Léopold II sont de plus en plus taguées ou dégradées voir arrachées.



- Le Conseil des ministres d’aujourd’hui sera sans doute compliqué.



- La Chambre a approuvé hier une proposition de résolution cosignée par plusieurs partis; résolution qui vise notamment à créer un dispositif d'alerte des violences conjugales associant les pharmacies, à l'image de ce qu'ont mis en place la France et l'Espagne.