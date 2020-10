Le flash belge du 13 octobre

· Les Provinces du Brabant wallon et du Luxembourg mettent en place un "confinement nocturne", de 1 h à 6 h pour une période de 2 semaines dès aujourd’hui.

· Les Provinces du Brabant wallon et du Luxembourg mettent en place un "confinement nocturne", de 1 h à 6 h pour une période de 2 semaines dès aujourd’hui.

· Les Provinces du Brabant wallon et du Luxembourg mettent en place un "confinement nocturne", de 1 h à 6 h pour une période de 2 semaines dès aujourd’hui.