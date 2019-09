Le flash belge du 13 septembre

- C’est officiel, après l’accord sur les déclarations gouvernementales, le PS, le MR et Ecolo se sont réparti les postes ministériels pour les gouvernements de Wallonie et de Fédération Wallonie-Bruxelles.



- Le gouvernement wallon veut favoriser les voitures plus légères. Premier problème : les équipements de sécurité et les nouvelles technologies embarquées alourdissent nos véhicules.



- Dominique Michel, le patron de la fédération du commerce et des services, se dit « positivement impressionné » par la déclaration de politique régionale présentée par les partis de la majorité en Wallonie.