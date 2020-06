Le flash belge du 15 juin

· L'ancien ministre et ténor de la vie politique congolaise, Pierre Lumbi Okongo, un des piliers du régime du président Joseph Kabila Kabange, passé ensuite à l'opposition, est décédé hier à Kinshasa.



· La Belgique rouvre ce lundi ses frontières aux résidents des autres États membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen et à ceux du Royaume-Uni.



· La Chine recense 49 nouveaux cas de coronavirus, 36 à Pékin où des milliers de personnes sont désormais testés dans un district du sud-ouest de la ville, Pekin qui cherche à éviter une nouvelle explosion d'épidémie.