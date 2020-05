Le flash belge du 15 mai

- Le Gouvernement wallon a décidé de doter la Sogepa d'un nouveau programme d'accompagnement économique et financier destiné aux entrepreneurs de moins de 10 personnes qui traversent une période de difficultés passagères.



- La Fédération Wallonie-Bruxelles va distribuer près de 2,15 millions de masques, dont 1,8 million pour l'enseignement obligatoire, supérieur, spécialisé et de promotion sociale.



- La mairie de Rome a décidé d'accélérer un peu le déconfinement et de permettre l'ouverture à partir de lundi de certains magasins, comme les coiffeurs ou centres de beauté, initialement prévus pour le 1er juin.