Le flash belge du 18 mai

· L'Italie, un des pays les plus touchés dans le monde par l'épidémie, débute aujourd’hui également la "phase 2" de son déconfinement avec la réouverture des commerces, cafés et terrasses.



· Chez nous, la phase 2 du déconfinement est marquée par le retour des enfants de 6ème primaire mais aussi des rheto et de 7ème secondaire sur les bancs de l’école.



· Des centaines de milliers d'Espagnols ont offert hier une dernière salve d'applaudissements au corps médical.