Le flash belge du 1er septembre

· Aujourd’hui, débute la saison de la création. Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par les communautés chrétiennes.



· La France veut mettre un terme au chaos des voyages en Europe. Depuis hier, un processus est amorcé.



· 150 associations et des centaines de citoyens ont décidé de se réunir et de "Faire Front" pour répondre à l'urgence démocratique, sociale et écologique créée par la crise sanitaire.