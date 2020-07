Le flash belge du 20 juillet

Les présidents du MR, du CD&V et de l'Open Vld ont "invité" hier soir la N-VA et le PS à négocier ensemble un cadre pour la négociation devant mener à la formation d'un gouvernement fédéral. Ils l’ont indiqué dans un communiqué confirmant la suspension de leurs travaux en vue de la constitution d'une alliance "Arizona", mais fixant également des consignes. Les partis de Paul Magnette (PS) et de Bart De Wever (N-VA), "devront faire rapport" à Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld). Un retour est attendu par le trio "dans quelques semaines".



Les dirigeants européens vont poursuivre leurs discussions cette après-midi dans l'espoir de trouver un accord sur un plan de relance post-coronavirus, au quatrième jour d'un sommet laborieux, marqué par une grande tension et de profondes dissensions. Après une journée complète de discussions hier, puis une longue nuit d'échanges, la session entre les 27 dirigeants de l'UE a été suspendue à 06H00. Elle doit reprendre à 16H00. Le président du Conseil européen, Charles Michel, médiateur du sommet, doit d'ici là présenter un nouveau projet de compromis aux capitales. Il s'agit d'un nouveau pas en direction des pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche) et de la Finlande, qui bloquent tout accord depuis le début du sommet vendredi.



50% d'usagers en moins dans les trains et métros en Belgique. Travail à domicile, peur des espaces clos : les Belges n'ont toujours pas regagné les transports en commun. Les trains et les bus ne sont remplis qu'à moitié. La SNCB et la STIB ne transportent que 50 % des usagers en comparaison avec la même période l'an dernier. Le taux de remplissage est encore plus faible dans les TEC avec seulement 30 %. La crise du coronavirus n'a pas un impact uniquement sur la fréquentation des transports. Le travail des conducteurs et des accompagnateurs a également été modifié.



Un camp de scouts flamands près de Couvin en province de Namur a dû être arrêté après le test d'un enfant qui s'est révélé positif au coronavirus. Les parents de cette troupe d'enfants âgés de 11 à 14 ans et originaires de Mont Saint-Amand, près de Gand, sont venus hier rechercher leur progéniture. L'un d'eux s'était senti mal au cours d'une randonnée. Il a été isolé et soumis à un test. Pour Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et Guides de Flandre, les animateurs ont réagi d'une bonne manière, "ce qui prouve que le concept des bulles pour les camps fonctionne".



La sonde arabe "Al-Amal" (Espoir), première mission interplanétaire arabe, a été lancée ce matin avec succès depuis le Japon, en route pour l'orbite de Mars dont elle devra fournir des images pour mieux comprendre son atmosphère et son climat. La sonde devrait commencer à orbiter autour de Mars d'ici février 2021, à l'occasion du 50e anniversaire de l'unification des sept principautés qui forment les Emirats arabes unis. Cette mission doit étudier l'atmosphère de Mars pour "fournir une première compréhension complète" de ses variations climatiques sur une année entière.