Le flash belge du 20 mai

· Le Brésil a dépassé pour la première fois le cap des 1000 morts du coronavirus en une journée, avec 1179 décès au cours des dernières 24 heures.



· Près de 40 millions de masques chirurgicaux commandés par le fédéral ont été distribués depuis le début de la pandémie, dont plus de 11 millions aux hôpitaux et plus de 9 millions aux infirmiers à domicile.



· La commission Emploi et Affaires sociales de la Chambre a laborieusement adopté hier une proposition de loi visant à faciliter l'octroi d'allocations de chômage à une série d'artistes et techniciens précarisés par la crise sanitaire.