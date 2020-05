Le flash belge du 20 mai

· Réouverture possible de l’horeca à la mi juin, si la tendance actuelle de diminution des contaminations et des décès se poursuit.



· Un quart des patients atteints du Covid-19 qui se sont retrouvés à l’unité de soins intensifs sont décédés.



· Et La crise sanitaire ne doit pas faire oublier les atrocités qui se poursuivent entre autres dans l’Est du Congo (RDC) dans l’indifférence de tous "selon Denis Mukwege Prix Nobel de la paix.