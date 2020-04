Le flash belge du 22 avril

- Chez nous tout d’abord, dans une première version de leur rapport, qui sera remis au kern aujourd’hui, les experts du déconfinement suggèrent une reprise partielle, dès le 4 mai pour les entreprises et les commerces, et pour les écoles à partir du 18 mai, dévoile Le Soir.



- Le gouvernement néerlandais a annoncé la réouverture partielle à partir du 11 mai des écoles primaires et des garderies, fermées depuis la mi-mars, tout en préservant d'autres mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19.



- Les avocats évoquent l’idée de reprendre la route des tribunaux dès le 17 août et donc de raccourcir les vacances judiciaires qui, habituellement, s’étalent sur les deux mois des vacances d’été, rapporte L’Echo, citant Avocats.be.