Le flash belge du 24 avril

· Un vaccin testé pour la première fois sur l’être humain en Europe.



· La Fédération laïque des centres de planning familial (FLCPF) s’inquiète de la baisse de 80 % de ses activités (hors IVG), au sein des 42 centres qu’elle fédère en Wallonie et à Bruxelles.



· Moulinsart et l’éditeur français Microids annoncent la signature d’un accord pour la création et la diffusion d’un jeu vidéo inspiré des aventures de Tintin.