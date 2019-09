Le flash belge du 25 septembre

· Voilà une nouvelle qui fera plaisir : La gratuité sur le réseau de la STIB pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, validée par l’accord du nouveau gouvernement bruxellois, devrait être effective en juillet prochain.



· La restauration des toits des musées du Cinquantenaire "va bon train" et devrait être terminée d'ici 2022.



· Le Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin, va soutenir quatre nouveaux projets qui doivent améliorer les infrastructures pour les cyclistes.