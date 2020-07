Le flash belge du 27 juillet

- Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 278,9 par jour entre le 17 et le 23 juillet, selon Sciensano.



- Le prochain Conseil national de sécurité débute en ce moment. Objectif : envisager des mesures nationales supplémentaires. Une approche locale forte est également fondamentale pour les zones les plus touchées



- Le ministre wallon de la Mobilité et du Climat Philippe Henry (Ecolo) estime que la crise sanitaire sonne définitivement l’heure d’un transfert de la mobilité vers les modes doux.