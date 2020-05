Le flash belge du 27 mai

· Les plaines de jeux extérieures à nouveau accessibles aux enfants jusqu’à 12 ans dès ce mercredi.



· L’Ancienne Belgique (AB) ouvrira ses portes du 2 juin au 3 juillet, non pas pour accueillir des fans de musique en délire mais bien des étudiants néerlandophones nerveux de passer leurs examens.



· Plus que 8 sans-abri et migrants au centre de MSF (Medecins sans frontières) sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.