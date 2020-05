Le flash belge du 28 mai

- Retour à l'école pour tous les enfants si les directions le veulent.



- Une majorité de consommateurs déclarent qu’ils achèteront davantage "local" après la crise, selon une enquête réalisée auprès de plus de 1000 personnes par Vlan.



- En l’absence de mesures urgentes, le nombre d’enfants vivant dans un ménage pauvre pourrait augmenter de 86 millions d’ici la fin de l’année en raison des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, d’après une analyse de l’ONG Save the Children et du Fonds des Nations unies pour l’enfance.