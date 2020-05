Le flash belge du 29 mai

- Les négociations, en cours "depuis un an", pour parvenir à un accord social dans le secteur du travail intérimaire ont été rompues hier, dénonce la CSC, qui se dit "extrêmement déçue et scandalisée par cette situation".



- Le Groupe des 10 est parvenu à un accord minimaliste jugé par le président de la FGTB Robert Vertenueil, sur la prolongation jusqu’au 31 août des mesures corona proposées par le gouvernement pour aider les entreprises et leurs employés à surmonter la crise liée au coronavirus.



- La Province de Flandre occidentale va soutenir financièrement les agriculteurs et partenaires privés qui désirent installer des becs d’écoulement pour économiser l’eau sur leurs parcelles.