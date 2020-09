Le flash belge du 3 septembre

- Aujourd’hui la rentrée scolaire se poursuit. Après les maternelles et les primaires, place aux élèves de secondaire.



- "Coronalert", l'application de traçage belge devrait être disponible dès ce mois de septembre.



- Dans le cadre de la formation fédérale, le CD&V est disposé à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes en vue de former un nouveau gouvernement fédéral.