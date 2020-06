Le flash belge du 30 juin

· Nos hôpitaux dans le rouge à cause du Coronavirus.



Il y a 60 ans était proclamée l'indépendance de la République démocratique du Congo



Le Roi Philippe regrette les « actes de violence et de cruauté, les souffrances et humiliations » commis au Congo sous Léopold II et durant la colonistaion.



Brexit : Londres et l'UE dans une négociation marathon sur leur nouvelle relation.