Le flash belge du 5 mai

· Un nouveau vaccin contre le Covid 19 devrait être disponible, déjà, d’ici fin de l’année.



· L’UE a lancé hier soir un téléthon mondial. Objectif : accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins, tests et traitements, pour tous, à un prix abordable.



· Materialise, l’entreprise belge d'impression en 3D a conçu un support grâce auquel des millions de masques buccaux livrés chez nous mais déclarés non conformes peuvent tout de même être utilisés en toute sécurité.