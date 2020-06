Le flash belge du 8 juin

- Depuis ce matin les hôtels, restaurants et café peuvent de nouveaux accueillir des clients.



- Pendant le confinement, plusieurs personnes n’ont pas pu télétravailler et ont dû continuer leur activité "normalement". C’est le cas du personnel de soin de santé évidemment mais aussi des caissiers et caissières, des éboueurs ou encore des policiers et des pompiers.



- Des incidents ont éclaté dans le quartier de Matonge à Ixelles, hier en fin d'après-midi, au terme de la manifestation contre le racisme qui a réuni pacifiquement quelque 10.000 personnes sur la Place Poelaert.