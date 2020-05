Le flash belge du 8 mai

· Nous sommes le 8 mai 2020, ce matin, le Roi et la Reine renderont hommage au Soldat inconnu à l’occasion du 75ième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.



· En Autriche, Les fidèles pourront prochainement reprendre le chemin des églises.



· Le groupe Sunweb, spécialisé dans les séjours tout compris au soleil et aux sports d’hiver, décide de geler les prix pendant un an des vacances annulées en raison de la crise.