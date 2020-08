Le flash du 26 août 2020

Les chiffres Covid 19 toujours en baisse en Belgique. Et particulièrement au niveau des décès où le comptage a été revu.



Seule une entreprise sur deux aura accès au chômage corona en septembre. Pour pouvoir continuer à y prétendre, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont perdu plus de 20 % de leurs heures de travail au deuxième trimestre et qu’elles ont compensé cette perte par du chômage temporaire.



Un assouplissement des règles sanitaires pour les grandes salles de spectacle à Liège. Le Théâtre de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie, l’Orchestre Philharmonique et le Forum sont concernés. Ces lieux culturels pourront donc accueillir plus de 200 spectateurs, à condition de respecter la règle d’un siège sur deux laissé libre.