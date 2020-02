Le GEIQ à Montbard - Veronique Guillon - directrice du GEIQ 21

Le GEIQ Industrie 21, c’est un groupement d’employeur pour l’insertion et la qualification dans l’industrie créée à l’initiative de l’UIMM, l’ Union des industries et métiers de la métallurgie Côte d’Or.



En Côte d’Or, ce GEIQ est implanté à Dijon et depuis décembre dernier Montbard, en pleine Métal Valley.



La directrice du GEIQ 21, Véronique GUILLONn, est à notre micro.



Pour toutes informations : www.uimm21.fr