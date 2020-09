Le gouvernement veut relancer les contrats à impact social

Je ne sais pas si vous connaissez ce type de partenariat public-privé. Ils consistent à faire financer par des fonds privés des actions sociales innovantes menées par une association, une entreprise ou une administration. Si le programme lancé atteint ses objectifs d’ « impact social » définis à l’avance - par exemple embaucher plus de 50% de chômeurs de longue durée, ou encore fournir un logement et une formation à 100 SDF - l’Etat ou la collectivité locale qui a lancé le programme : région, département, commune, s’engage à partager l’économie réalisée grâce au programme en remboursant les investisseurs. Si ce n’est pas le cas, les investisseurs perdent tout ou partie de leur rémunération.

Pour la puissance publique, c’est tout bénéfice. Ce n’est pas elle qui porte le risque d’échec du programme, mais ce sont les acteurs privés. Et elle peut espérer faire des économies grâce à l’efficacité de ces programmes : payer moins d’indemnités chômage ou alléger le dispositif de soutien aux SDF, pour reprendre les exemples qu’on vient de citer. Comme l’Etat et les collectivités locales sont à la diète, les associations perçoivent beaucoup moins de subventions. Elles apprécient l’ampleur des enveloppes débloquées et leur pérennité sur plusieurs années. D’autant qu’elles financent des projets innovants, dont l’efficacité n’est pas immédiatement évidente.

Dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus libéraux que nous, les investisseurs privés peuvent toucher le jackpot, de grosses primes si la réussite est au rendez-vous. Cette petite révolution culturelle dans le financement des politiques publiques a d’ailleurs été inventée en 2010 au Royaume-Uni. Elle a permis de financer un programme expérimental visant à diminuer le taux de récidive des personnes condamnées à de courtes peines de prison. La rémunération des investisseurs était conditionné à cette réduction. Ça a été un tel succès que le dispositif a été étendu à tout le pays. Depuis, une vingtaine de pays ont financé près de 130 contrats à impact social pour un total de 400 millions d’euros investis. Ils ont concerné plus de 1 million de personnes.

En France, les contrats à impact social ont été lancés par la loi de 2014 en faveur de l’économie sociale et solidaire. Mais seulement huit contrats ont été conclus. Pour les relancer, un appel à projet doté de 10 millions d’euros a été lancé hier pour financer des projets dans le domaine de l’économie circulaire (tri à la source des déchets, recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire). Et deux autres pourraient suivre prochainement, pour aider des sans-abris à se loger et favoriser l’insertion par l’emploi.