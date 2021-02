Le Gueulard Plus : continuer à vivre malgré la crise

"Pour cette année, on fait notre programmation mois par mois. On est en train de travailler sur des dates de report. On a déjà réussi à en reporter trois".

Laura Rochette, chargée de communication au Gueulard Plus



Si les salles de concert ne peuvent plus accueillir de public, ce n’est pas pour autant que l’activité a cessé derrière les portes closes. C’est par exemple le cas du Gueulard Plus, une scène de musiques actuelles à Nilvange en Moselle. La salle organise des résidences d'artistes, et même des concerts dans les crèches.