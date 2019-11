Le handicap en entreprise, question de sens

« J'en ai marre de la charité, ce que je veux, c’est qu’on me donne les moyens de me battre à armes égales ». Ces mots de colère ont été criés par une jeune femme en fauteuil roulant dans un colloque sur l’emploi des personnes handicapées. Et de dire avec force son souhait d’être recrutée pour ses compétences, et de réclamer les accessibilités, les adaptations, pour qu’elle puisse exercer son métier à égalité de chances.

On peut comprendre cela, mais cette revendication de pouvoir « se battre à armes égales » m’a interrogé, heurté.



C’est l’image que nous avons du monde du travail



Hélas oui, Stéphanie. Trop souvent, nous percevons le monde du travail comme un lieu de combat, où nous luttons les uns contre les autres. Un monde dur, qui réussit aux plus forts, et dont les plus fragiles sont écartés.

Du coup, c’est un monde angoissant pour chacun, car si aujourd’hui je m’en sors, qu’en sera-t-il quand je traverserai moi-même un épisode de fragilité ? Maladie, dépression, accident, chômage… des réalités qui peuvent arriver à chacun dans une vie



Alors, oui, développer l’emploi des personnes handicapées est un devoir de justice - leur taux de chômage, vous l’avez dit, est deux fois supérieur à la moyenne nationale - Mais dans ce contexte de combat, leur emploi peut être aussi une chance pour l’entreprise.



Une chance pour découvrir que vulnérabilité et performance économique font bon ménage. Trop souvent le monde du travail est conçu comme la seule juxtaposition d’individus compétents et performants – fragilité interdite !



Sauf que la fragilité, ça existe ! Inclure une personne handicapée, c’est inclure sa compétence certes, mais c’est aussi inclure ses besoins spécifiques ; c’est permettre que se développe dans le service un esprit d’entraide, avec l’inventivité que cela génère pour le bien de tous ! « Très souvent, - témoigne un chef d’entreprise en pointe en matière d’inclusion - ce qui pèche, c’est la capacité d’exprimer à ses collaborateurs le besoin que l’on a d’eux pour progresser soi—même ». Et de constater : « Quand il y a des personnes handicapées dans l’équipe, l’entraide se développe, et avec cette attention aux autres, la question du sens ne se pose plus ».



Alors, entraide, ou combat ? Cette semaine de l’emploi des personnes handicapées est une bonne occasion de prendre la mesure que ce qui est en jeu, c’est la question du sens même du travail.



Ce même chef d’entreprise a cette conclusion « quand vous avez résolu la question du sens dans une entreprise, vous avez résolu 80% des questions ».

L’emploi des personnes handicapées, c’est gagnant – gagnant !