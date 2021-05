Le joruanl régional du 3 mai

· Liège devient ville rose. Elle s'engage à lutter et à sensibiliser les femmes et les hommes à propos du cancer du sein via plusieurs initiatives

· Le jogging des 15km de Liège a battu son plein hier, tout en respectant les mesures sanitaires.

· La Halle des Foires de Liège va quitter Coronmeuse pour s'installer sur le site de la zone multimodale de Bressoux

· Une première en Wallonie, des emplacements pour trottinettes sont disponibles en libre-service