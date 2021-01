Le jorunal régional du 19 janvier

· « Verviers ma ville Solidaire » revient en cette fin du mois de janvier pour aider les plus démunis.

· L'ouvrage "Les Schtroumpfs et les berikes emacraleyes" est en rupture de stock, 2000 exemplaires ont déjà été vendu.

· Tous les casques du monument grec du Mémorial Interallié de Cointe ont été volé durant le week-end. Une enquête est ouverte

· Cette semaine est dédiée à l’unité des chrétiens et en cette période, le père Mareck a tenu à partager un message d’espèrance