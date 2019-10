Le jounal du vendredi 4 octobre

« L'Etat nous dit de faire toujours plus mais nous supprime 47 millions d'euros de dotations ». Les mots d'Hubert Falco, président de la Métropole TPM hier alors que les élus ont signé une motion d'état d'urgence climatique dans laquelle ils s'engagent à poursuivre leurs efforts.



Plus qu’une simple résidence, c’est un lieu pensé pour favoriser la rencontre entre ses habitants. L’éco hameau Saint-François, à Draguignan, sera inauguré aujourd’hui. On vous y emmène dans ce journal.



Dans ce journal également, retour sur un contrôle routier un peu particulier. Plutôt que de payer une amende, les automobilistes interpellés téléphone au volant mercredi, à Roquebrune-sur-Argens, ont participé à des ateliers de prévention. Reportage.