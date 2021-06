Le journal belge du 1er juin

· La Ville de Liège envisage toujours de déposer sa candidature au titre de Capitale de la Culture 2030.

· Le Palais des Princes Évêques va-t-il être plus accessible au public ? Le collège communal est pour.

· Good Food Entrepreneur, c'est la nouvelle mission de Job'In et Step Entreprendre

· 27 zones de baignade sont autorisées pour cet été en Région wallonne, et cet été, pour la baignade, cela commence aujourd’hui