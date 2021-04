Le journal de 7h du 6 avril

- Les écoles, collèges et lycées sont désormais fermés en raison de la situation sanitaire. Les chefs d’établissement et leurs équipes ont dû, une nouvelle fois, s’adapter. Illustration dans ce journal avec le collège Saint Joseph de Fontenay-le-Comte.

- Alors que la commune de Notre-Dame-de-Monts affiche un taux de positivité au Covid proche de 20%, une campagne de dépistage est organisée demain.

- La Banque alimentaire de la Vendée lance vendredi et samedi une collecte d’un nouveau genre : une collecte dématérialisée.