Le Journal de 7h du Jeudi 12 décembre

- C’était il y a 20 ans, le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika faisait naufrage au large des côtes du Finistère, provoquant une marée noire qui touchait les côtes vendéennes quelques jours plus tard.

- Une équipe de la direction technique de la SNSM au chevet du canot tout temps Jacques Joly de la station des Sables d’Olonne. Arrivée hier, elle doit réparer le bateau qui est de nouveau indisponible.

- Dans ce journal, nous vous emmènerons aux Herbiers à la découverte du Truck SOliHA, qui était stationné hier matin devant le marché Saint Pierre. Cette maison ambulante permet au public de tester ce qu'il est possible d'intégrer dans un logement en terme d’adaptation et d’autonomie.