Le journal de 7h du jeudi 23 janvier

- Des élus de Vendée et de Charente-Maritime reçus ce matin par Jean-Baptiste Djebbari secrétaire d'Etat aux transports, au sujet de l’alternative à l’A831.

- La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en Vendée. Les avocats du Barreau de la Roche sur Yon sont toujours en grève, et les syndicats annoncent de nouvelles actions.

- On parle littérature dans ce journal avec les premiers éléments du prochain Printemps du livre de Montaigu. Une 32e édition qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle ! Vous entendrez Agnès Ledig qui revient sur son rôle de présidente d’honneur du salon.