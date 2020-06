Le journal de 7h du lundi 29 juin

- Hier, lors du 2ème tour des élections municipales, les maires sortants des Sables d’Olonne et de la Roche sur Yon ont été réélus. En revanche, à Saint Hilaire de Riez, Laurent Boudelier est battu.

- A Challans et Fontenay le Comte, où les maires sortants ne se représentaient pas, Rémi Pascreau et Ludovic Hocbon remportent les sièges de maire.

- Autre actualité du week-end, la Solo Maitre CoQ a été remportée samedi aux Sables d’Olonne par Tom Laperche.