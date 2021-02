Le Journal de 7h du lundi 8 février

- Vendredi, une vingtaine de familles vendéennes s’est réunie à la Roche sur Yon pour demander le maintien de l’instruction à domicile. Ce mode d’enseignement est remis en cause par le projet de loi contre le séparatisme. Le reportage de Maxence Eloi dans un instant.

- Après le lait et le miel, la marque Juste et Vendéen commercialise des œufs. L’objectif est toujours le même : proposer aux consommateurs des produits de qualité, tracés et à des prix rémunérateurs.

- Il n’y aura qu’un représentant vendéen au 8ème tour de la Coupe de France de football. Il s’agit des Herbiers qui ont battu Changé hier.