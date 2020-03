Le journal de 7h du mardi 17 mars

- Les nouvelles annonces du Président de la République hier soir en cette période d'épidémie de coronavirus... les déplacements seront fortement réduits dès ce midi. Et le second tour des municipales est reporté.



- En Vendée, comme partout ailleurs, on s'organise.... depuis hier les établissements scolaires n'accueillent plus d'élèves. Mais l'Enseignement catholique de Vendée fait le nécessaire pour que la continuité pédagogique soit assurée.



- Et puis dorénavant, les obsèques religieuses sont célébrées dans la plus stricte intimité. Et elles sont interdites au plus de 70 ans.