Le journal de 7h du mardi 23 mars

- Pour permettre aux habitants du Pays de Chantonnay de se faire vacciner à proximité de leur domicile, un vaccinodrome sera ouvert ce week-end par l’Agence Régionale de Santé. Les personnes âgées de 75 ans et plus, vivant à leur domicile, pourront s’y faire vacciner contre le Covid.

- Engagée depuis une quinzaine d’année pour lutter contre la fracture numérique, la Fondation SFR a remis hier à La Roche-sur-Yon des ordinateurs portables à des jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil, et des cartes SIM prépayés à FACE Vendée. Les détails dans ce journal.

- Un nouveau salon du livre devrait voir le jour cette année dans le département. Il est prévu à l’automne, dans la commune de Benet.