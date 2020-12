Le Journal de 7h du Mardi 8 Décembre

- Depuis la fermeture des restaurants, il est plus compliqué pour les salariés de déjeuner. Notamment pour les artisans du BTP, qui se retrouvent à manger dans leur véhicule. La présidente de la Capeb Vendée vient d’adresser un courrier au préfet et aux parlementaires pour dénoncer cette situation.

- A partir d’aujourd’hui, la circulation devrait être moins intense autour du rond-point des Etablières à la Roche sur Yon. Le viaduc qui l’enjambe ouvre ce mardi.

- Engagé dans le Trophée Jules Verne, le maxi trimaran Sodebo Ulitm 3 comptait hier, au passage du Cap de Bonne-Espérance, 17h et 35mn d’avance sur le record détenu par Idec Sport.