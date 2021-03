Le journal de 7h du mardi 9 mars

- Un pôle d’innovation consacré aux énergies nouvelles et industries du futur va voir le jour sur le site Michelin de La Roche-sur-Yon. Hier, une lettre d’intention a été signé par les partenaires du projet : les collectivités locales et le fabricant de pneumatiques.

- Hier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association des femmes élues de Vendée organisait un rassemblement place Simone Veil à La Roche-sur-Yon. Maxence Eloi s’est rendu sur place.

- En 6 ans, 6 000 arbres vont être plantés dans le parc du Landreau aux Herbiers. Une volonté de la municipalité pour assurer une continuité écologique favorable à la faune, la flore et la gestion des eaux.