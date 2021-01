Le Journal de 7h du Mercredi 6 Janvier

- Dans un courrier adressé hier au Préfet de la Vendée, le Sénateur Bruno Retailleau demande une réunion avec les élus et les autorités sanitaires pour présenter concrètement la stratégie vaccinale en Vendée et étudier tous les moyens pour vacciner plus rapidement et plus massivement.

- 11 Vendéens ont signé lundi à l’Hôtel du Département, leur contrat d’engagement dans l’Armée. Maxence Eloi a assisté à la cérémonie.

- En basket, Challans débute l’année par une victoire ! 86-76 contre Toulouse hier.