Le journal de 7h du mercredi 7 avril

- Emmanuel Macron l’a annoncé il y a une semaine, les terrasses des restaurants et des bars devraient rouvrir à la mi-mai. Une bonne nouvelle pour le président de l’Umih Vendée, l’Union des Métiers et des Industries Hôtelières.

- La Ville des Sables d’Olonne rend hommage à Marcel Hordonneau, en donnant son nom à une école. Ancien déporté, il est décédé il y a un an.

- Dans ce journal, nous voyagerons aux côtés Marc de Lamotte, humanitaire qui a passé de nombreuses années en Afrique. Montois d’adoption, il vient de sortir un livre.