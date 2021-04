Le Journal de 7h du Venredi 23 Avril

- La campagne de vaccination des personnels prioritaires âgés de plus de 55 ans s’étend à des nouvelles professions. Elle aura lieu ce week-end à La Roche-sur-Yon.

- Les sauveteurs en mer, qui assureront la surveillance des plages cet été, se forment actuellement sur le littoral français. Maxence Eloi a rencontré un groupe en formation à Saint-Hilaire-de-Riez.

- Dans le cadre d’un partenariat entre la Banque Populaire Grand Ouest et les Ligues de voile de Bretagne et des Pays de la Loire, une remise de matériels cofinancés a eu lieu hier au Sports Nautiques Sablais. Les précisions dans ce journal.