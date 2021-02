Le journal de 8h du jeudi 11 février

- Un cluster de Covid-19 au lycée Sainte Marie aux Sables d’Olonne. Un cas du variant sud-africain a été détecté chez une élèves, et 20 autres élèves ont été testés positifs au Covid-19.

- Pour permettre la lecture labiale et de voir les expressions des visages, le Département de la Vendée a décidé de faire l’acquisition de 1 500 masques inclusifs transparents. Ils sont remis aux proches des enfants déficients auditifs.

- Les centres Vendée santé, situés à Sainte Hermine et Moutiers les Mauxfaits, fêtent en ce début d’année leur premier anniversaire. Preuve du besoin, 12 000 consultations ont déjà été réalisées.