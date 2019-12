Le journal de 8h du jeudi 19 Décembre

- A Bruxelles en début de semaine pour négocier les quotas de pêche, la délégation vendéenne estime que l’accord trouvé est acceptable. Les détails dans un instant.

- Après les requêtes déposées par la mairie de Brétignolles sur Mer et l’association Adapéi 77, le tribunal des Sables d’Olonne ordonne l’expulsion des Zadistes.

- Les paroisses Saint Hilaire de Fontenay et Notre Dame des Sources accueillent les personnes qui sont seules à Noël, et proposent un moment convivial et festif.