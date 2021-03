Le journal de 8h du jeudi 25 mars

- Visite gouvernementale demain en Vendée. La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El Haïry, se rendra à Montaigu-Vendée et à La Roche-sur-Yon.

- Améliorer la valorisation des déchets pour enfouir le moins possible, c’est l’ambition de Trivalis, syndicat départemental de traitements des déchets ménagers. Vous entendrez son nouveau président dans ce journal.

- Ce jeudi à 13h, les 29 skippers engagés dans la Solo Maître CoQ prendront le départ de la grande course, de 340 milles. Ils seront de retour samedi aux Sables-d’Olonne.