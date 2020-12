Le Journal de 8h du Jeudi 3 Décembre

- Depuis un mois, une quarantaine de salariés de l’usine de jambon de Fleury Michon à Pouzuages ont été testés positifs au Covid-19… une nouvelle campagne de dépistage est menée aujourd’hui.

- 70 créateurs du département, qui fabriquent des produits, vêtements et gourmandises, tous réalisés à la main et en Vendée, sont réunis dans un marché de Noël virtuel. Présentation dans ce journal.

- Sur le Vendée Glohe, les voiliers de Sébastien Simon et Samantha Davies ont heurté hier des OFNI, qui ont causé des dégâts et les ont beaucoup ralentis.