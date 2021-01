Le journal de 8h du jeudi 7 janvier

- La Région Pays de la Loire est à la disposition du gouvernement pour contribuer au succès de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La présidente Christelle Morançais a adressé un courrier en ce sens au ministre de la santé.

- En juillet 2022, un nouveau navire assurera la liaison entre Fromentine et l’Ile d’Yeu. Il sera plus grand, plus écologique que l’« Insula Oya 2 », utilisé actuellement.

- Sur le Vendée Globe, Clarisse Crémer a passé pour la première fois le Cap Horn, dans la nuit de mardi à mercredi. Un moment qu’elle a vécu avec beaucoup d’émotions. Vous l’entendrez dans ce journal.